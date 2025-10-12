Страсти накаляются в судебном разбирательстве между McLaren и Палоу

В Лондоне продолжается судебное разбирательство между четырёхкратным чемпионом IndyCar Алексом Палоу и командой McLaren. Причины конфликта сторон уже неоднократно становились предметом обсуждения.

Обстановка в суде становится всё более напряжённой. Алекс Палоу обвинил исполнительного директора McLaren Racing Зака Брауна в том, что тот убедил его заключить контракт с британской командой, несмотря на наличие юридических препятствий.

В 2023 году между Палоу и McLaren были оформлены соглашения, предполагающие, что испанский гонщик будет сотрудничать с командой в период с 2024 по 2026 годы. Однако на тот момент у пилота уже действовал контракт с Chip Ganassi Racing, предусматривающий его выступления в IndyCar и параллельную подготовку к участию в Формуле 1.

Палоу утверждает, что договорённости с McLaren были незаконными, поскольку строились на ложных обещаниях. По словам гонщика, он не получил тех возможностей, которые ему гарантировали, включая расширенное участие в тестах и официальных тренировках Формулы 1 во время гоночных уик-эндов.

«Я думал, что у меня есть право расторгнуть договорённости, основанные на ложных и фальшивых заверениях», — заявил Палоу в ходе судебного слушания. Он отметил, что в контракте с Chip Ganassi Racing была оговорка о приоритетном праве американской команды на его услуги.

Гонщик утверждает, что адвокаты, представлявшие его интересы, а также Зак Браун знали о существовании этого пункта, однако несмотря на это позволили подписать соглашение с McLaren. «Я выяснил, что мои адвокаты знали об этой оговорке, но мистер Браун им заплатил. Он знал, что я не мог подписывать тот контракт», — рассказал Палоу.

По словам спортсмена, перед ним стоял сложный выбор: либо вступать в конфликт с Chip Ganassi Racing, которая дала ему шанс стать чемпионом IndyCar, либо прекратить сотрудничество с человеком, который ввёл его в заблуждение, поскольку в McLaren таких возможностей не было бы.

На данный момент Палоу меняет тактику: от защиты от обвинений со стороны Зака Брауна он переходит к предъявлению ответных претензий руководству McLaren Racing. Теперь британскому суду предстоит рассмотреть все детали этого сложного дела.

Кроме того, Палоу подчеркнул, что не располагает средствами для выплаты $20,8 млн, которые требует с него McLaren. «Я не смогу позволить подобные выплаты. Я не вхожу в число самых высокооплачиваемых гонщиков IndyCar и знаю, что не стану таким гонщиком и в будущем из-за компенсаций, которые мне, возможно, предстоит выплачивать…» — отметил он.

Между тем, как сообщает испанская пресса, команда Chip Ganassi Racing пообещала взять на себя покрытие судебных расходов и финансовых компенсаций.