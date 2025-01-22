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В Россию вернулся популярный кроссовер Toyota по цене ниже, чем у «китайцев»

Новый Toyota RAV4 в России: цена, характеристики и сравнение с китайскими паркетниками. Получите информацию о доступных моделях и вариантах комплектации!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.01.2025, 13:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новый кроссовер Toyota RAV4 в России достаточно дорог: его стоимость начинается от 3,5 миллиона. В этом же ценовом диапазоне можно обнаружить и китайские аналоги, однако их цена немного выше. Например, обновленный Changan CS75plus и новый Geely Atlas оцениваются в 3 590 000 и 3 517 190 рублей соответственно, о чем сообщает портал "Автоновости дня".

Существует возможность заказать самый доступный RAV4 за 3,5 миллиона из Владивостока. Этот вариант кроссовера оснащен двухлитровым двигателем мощностью 171 л.с., в паре с вариатором и полным приводом. Автомобиль поставляется с виртуальной приборной панелью, крупным мультимедийным экраном, комбинированным интерьером, мультифункциональным рулем, двухзонным климат-контролем и многим другим.

Тем временем, за полноприводную версию RAV4 уже из наличия столичные дилеры просят 3 990 000 рублей. Под капотом этой модели находится 149-сильный двигатель объемом два литра.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале упоминалось, что концептуальный автомобиль Toyota S-FR 2015 года, возможно, станет серийной моделью в будущем.

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