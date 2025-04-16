Новый надежный кроссовер Toyota появился на российском рынке и доступен по более низкой цене, чем «китайцы»

С начала марта текущего года Toyota приостановила производство и продажи своих автомобилей в России. Тем не менее, спрос на японскую марку остается высоким, и это благодаря параллельному импорту. Как результат, в этом сезоне на российском рынке появился новый кроссовер Toyota Venza.

На различных сайтах цены на Toyota Venza начинаются от 3,5 млн рублей, что значительно ниже, чем у китайских аналогов. Например, цена на китайский Changan Uni-K в базовой комплектации составляет 3,6 млн рублей, а за Knewstar 001 просят как минимум 4,2 млн.

Что делает Toyota Venza такой привлекательной, помимо низкой цены? Этот автомобиль предлагается в двух вариантах: бензиновом и гибридном. Внутри кожаный салон с подогревом, кожаный мульти-руль, двухзонный климат-контроль, доступ без ключа, кнопка запуска двигателя, отличная мультимедийная система, передний привод и двигатель объемом два литра и мощностью 171 л. с. Все это делает Toyota Venza очень привлекательным выбором для опытных водителей, предпочитающих японские автомобили.

Фото: Carsweek.ru

Различные компании из разных городов России предлагают привезти Toyota Venza под заказ и предоплату. Например, во Владивостоке цена на бензиновую версию начинается от 3,5 млн рублей, а другая компания предлагает за 3,73 млн. Цены в Хабаровске начинаются от 3,7 млн, в Иркутске - 4,1 млн, в Новосибирске - 4,3 млн. В Чите цена составляет 4,5 млн, в Красноярске, Улан-Удэ - 5 млн, а в Москве - 5,3 млн. Toyota Venza также доступна для покупки в других городах России.

Гибридная версия Toyota Venza обойдется дороже. Например, доставка этой модели с мощным гибридным двигателем в Пермь будет стоить 5,6 млн, а в Омске - от 6,1 млн рублей.

В любом случае, Toyota Venza превосходит китайских конкурентов по комплектации и качеству сборки, поэтому заслуженно занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах надежности внедорожников.

Ранее было объявлено о появлении в России доступной альтернативы Toyota C-HR.

Фото: Toyota