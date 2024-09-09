Недорогой электрический минивэн с богатой комплектацией появился на российском рынке.

У российских дилеров снова появился электрический минивэн FAW Bestune NAT. Автомобиль привозится в страну по схеме параллельного импорта. Силовая установка развивает 163 лошадиные силы, а двигатель расположен на передней оси. При полной зарядке можно проехать до 425 километров. Внешний дизайн автомобиля выполнен в классическом стиле.

Бренды минивэнов обычно придерживаются консервативного дизайна, и FAW Bestune NAT не стал исключением. В салоне присутствует современное оформление, основные функции управляются через головное устройство. В автомобиле предусмотрено множество опций, включая камеру заднего вида и парковочные датчики как сзади, так и спереди.

Мотор можно запустить с помощью кнопки. В то же время, отсутствует современная система климат-контроля, но установлен кондиционер.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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