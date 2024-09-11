Новый кроссовер Peugeot 5008 появился на российском рынке

Новый автомобиль Peugeot 5008, который официально не продается в России, теперь доступен для покупки россиянам. Обновленная модель 2024 года выпуска появилась у автодилеров в Подмосковье по цене от 3,8 миллионов рублей. Информацию об этом распространил портал SpeedMe.

В наличии кроссовер Peugeot 5008 в комплектации Flagship, оснащенный двигателем объемом 1,8 литра и мощностью в 211 лошадиные силы.

Дизайн автомобиля отличают спортивные элементы, такие как черная крыша, 9-дюймовые легкосплавные диски, а также темные хромированные украшения на решетке радиатора и заднем бампере. Крыша автомобиля оснащена панорамным остеклением с возможностью открывания.

Передние сиденья автомобиля оборудованы функцией массажа. Сиденье водителя имеет электрорегулировку с функцией запоминания положения. Салон кроссовера выполнен из премиальной кожи с комбинированной обивкой сидений. Кроме того, Peugeot 5008 оснащен двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с 10-дюймовым сенсорным дисплеем и беспроводной зарядкой для смартфона.