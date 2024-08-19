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Цены на японский седан Honda Crider упали на российском рынке

В Российскую Федерацию начали поставлять седаны Honda Crider по схеме параллельного импорта. И важная информация для тех, кто планирует купить этот автомобиль. Цена на него снизилась до 1,85 миллиона рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.08.2024, 08:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Российскую Федерацию начали поставлять седаны Honda Crider по схеме параллельного импорта. И важная информация для тех, кто планирует купить этот автомобиль. Цена на него снизилась до 1,85 миллиона рублей. А всего месяц назад за машину приходилось выложить 2,05 миллиона.

Обычно в бюджетном сегменте параллельного импорта предложений не так много из-за дополнительных расходов на пошлины и логистику. Однако Honda Crider может стать альтернативой для LADA Vesta. Автомобиль японского производства имеет достойный уровень оснащения. Под капотом у него 1,0-литровый двигатель мощностью 122 лошадиные силы, работающий в паре с вариатором и передним приводом.

В сравнении с «Вестой» у седана Honda благодаря большой колесной базе лучше организовано пространство для пассажиров заднего ряда. В салоне автомобиля присутствует современное головное устройство, на котором транслируется изображение с камеры заднего вида, кожаная обивка сидений и цифровая приборная панель.

Самую доступную версию Honda Crider можно приобрести за 1,85 миллиона рублей. Однако у некоторых дилеров цена до сих пор достигает 2 миллионов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале был опубликован рейтинг самых доступных японских автомобилей в России. Honda Crider возглавил этот список.

Фото: Carsweek.ru

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