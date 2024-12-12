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В Нюрбургринге началась крупная реконструкция.

На автодроме Нюрбургринг началась крупномасштабная реконструкция, в рамках которой планируется модернизировать легендарную Северную петлю и трассу Гран При. Сумма инвестиций в этот проект составит 2,5 миллиона евро.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2024, 11:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

На автодроме Нюрбургринг началась крупномасштабная реконструкция, в рамках которой планируется модернизировать легендарную Северную петлю и трассу Гран При. Сумма инвестиций в этот проект составит 2,5 миллиона евро.

Одним из ключевых аспектов работы будет обновление асфальтового покрытия на Северной петле. Все дренажные системы, кабельные каналы, пожарные гидранты и люки на автодроме также пересматриваются, а также установлена современная цифровая система сигнализации. Кроме того, планируется строительство новых въездов, что позволит уменьшить очереди – после окончания круга на Северной петле водители смогут быстро перейти на параллельную трассу.

По предварительным планам, все работы по обновлению Нюрбургринга должны быть завершены к началу нового сезона. Строительство идет полным ходом, и организаторы уверены, что обновленный автодром порадует как участников, так и болельщиков грядущих соревнований.

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