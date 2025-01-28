Мойка автомобиля зимой: рекомендации по водным процедурам в холодное время года

Согласно мнению эксперта, зимняя мойка автомобиля является обязательной процедурой. Однако, нет жестких правил или рекомендаций от производителей автомобилей относительно частоты проведения данной процедуры. Зимой необходимо учитывать не только уровень загрязнения машины, как это делается летом, поскольку в зимнее время на дорогах используется большое количество реагентов. Даже если автомобиль выглядит относительно чистым, стоит помнить, что зимой грязи на самом деле меньше, поэтому рекомендуется планировать мойку. Специалисты советуют проводить данную процедуру раз в две-три недели.

При посещении автомоек зимой, также стоит внимательно отнестись к выбору услуг. Важно попросить сотрудников мойки более тщательно очистить различные участки автомобиля, такие как пороги, днище, нишу запасного колеса и заднюю часть под багажником, где может скапливаться наледь. Такие куски льда со временем начнут таять, но песок с реагентами могут остаться на длительный период времени.

Процесс мойки зимой отличается от летнего. После заезда в бокс, важно дать автомобилю немного прогреться, хотя бы до 10 градусов тепла, чтобы избавиться от первоначального наледи. После этого используется химия и теплая вода. После водных процедур крайне важно продуть все замки и щели, чтобы предотвратить замерзание механизмов. Также рекомендуется проверить состояние резиновых уплотнителей и, при необходимости, смазать их силиконом.

Выбирайте для мойки более теплые дни. Например, если ожидаются морозы, лучше провести мойку заранее, до начала холодов. Хорошей практикой будет посещение теплых мест после мойки: парковка ТЦ, офис или гараж.

По завершении зимы, когда приходит тепло, Ярослав Кукарин рекомендует владельцам автомобилей провести мойку днища. Это важно для всех машин, независимо от их возраста. В рамках данной процедуры автомобиль поднимается на подъемнике, чтобы вымыть все скрытые участки и стыки. Очищение должно быть максимально тщательным, чтобы исключить наличие реагентов, способствующих активной коррозии металла.