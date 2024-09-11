Прототип мощного хэтчбека от Toyota был замечен на гоночной трассе

Недавно фотографы-шпионы обнаружили таинственный прототип GR Corolla, который проходил испытания в Европе. Хотя передняя часть автомобиля была скрыта под маской, единственным заметным изменением было отсутствие датчиков.

Фото: Carsweek.ru

Это небольшое изменение привело к предположению, что данный автомобиль представляет собой ранний прототип для либо рестайлинга, либо нового специального выпуска.

На этот раз фотографы-шпионы запечатлели более горячую версию хэтчбека на легендарной трассе Нюрбургринг.

Хотя изменения на первый взгляд не так очевидны, похоже, что модель обзавелась уникальным вентилируемым капотом, скрытым под камуфляжем. Новые вентиляционные отверстия над передними крыльями и более крупные боковые вентиляционные отверстия с двумя горизонтальными полосами вместо семи придают автомобилю особенный вид.

Разговор о крыльях – они кажутся более широкими, чем у обычной модели, что может свидетельствовать о планируемом расширении коффициента устойчивости на дороге. Несмотря на это, на прототипе установлены легкие колеса, снабженные высокоэффективной тормозной системой с красными суппортами.

Фото: Carsweek.ru

В недавнем прошлом наше издание сообщало о значительном падении цен на самый популярный кроссовер Toyota на российском рынке. Это предложение можно без сомнения назвать выгодным, учитывая, что еще несколько месяцев назад приобрести автомобиль за сумму, не превышающую 3 миллиона рублей, было невозможно.