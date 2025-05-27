На фестивале «ТранспортФест» в Санкт-Петербурге дебютировал новый микроавтобус бренда FOTON

Главная новинка транспортного фестиваля — микроавтобус FOTON TOANO PRO 15+1. Созданный для решения разнообразных транспортных сценариев, этот автомобиль отличается высоким уровнем комфорта, отменной экономичностью, первоклассной безопасностью и оптимальным сочетанием цена/оснащение. Стильный снаружи и внутри, FOTON TOANO PRO 15+1 легко узнаваем благодаря обновленной решетке радиатора.

Автомобиль оснащается экономичным и при этом тихим двигателем рабочим объемом 2,5 л, развивающим мощность 154 л.с. Все пассажирские кресла FOTON TOANO PRO 15+1 оснащены трехточечными ремнями безопасности. В салоне предусмотрена система кондиционирования воздуха, индивидуальные воздуховоды и полки для ручной клади.

Кроме FOTON TOANO PRO 15+1, посетители международного транспортного фестиваля смогли детально изучить грузопассажирскую версию FOTON TOANO 6+1. Этот в полном смысле слова универсальный автомобиль идеален для решения различных задач. Например, перевозка строительных и ремонтных бригад с оборудованием, спортсменов с габаритным инвентарем, а также использование в качестве грузового такси. Многозадачный FOTON TOANO 6+1 оборудован фиксированной разделительной перегородкой, а также дополнительной термо-, шумо- и виброизоляцией потолка, дверей и боковых стенок кузова.

Большой интерес публики вызвали популярные пикапы FOTON – среднеразмерный TUNLAND G7 и недавно появившийся в России полноразмерный TUNLAND V9.

Уже завоевавший уважение покупателей FOTON TUNLAND G7 сочетает стильный харизматичный внешний облик и полезную нагрузку 905 кг. Среднеразмерный пикап агрегатируется тяговитым и экономичным турбодизелем мощностью 162 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Покупатели высоко оценили высокий уровень внедорожных возможностей пикапа, просторный и комфортабельный салон, а также образцовую надежность.

От многих конкурентов FOTON TUNLAND G7 выгодно отличает система автоматического полного привода с выбором режимов движения и блокировкой заднего дифференциала. Прочная рама из высоколегированной стали и задняя рессорная подвеска гарантируют уверенность как при перевозке грузов, так и при преодолении бездорожья. Как результат, среднеразмерный пикап подходит и для длительных автомобильных путешествий, и для активного отдыха, и для коммерческих целей.

Наконец, поклонники крупноформатных внедорожников и пикапов не могли пройти мимо FOTON TUNLAND V9. Это совершенно новый полноразмерный пикап, российские продажи которого стартовали в апреле 2025 года. Впечатляющие агрессивный дизайн, усовершенствованная платформа, расширенный арсенал систем безопасности и уникальное для сегмента пикапов оснащение – например, панорамная крыша – определяют обособленное место FOTON TUNLAND V9 в сегменте пикапов.

Среди ключевых преимуществ полноразмерного пикапа необходимо отметить максимальный рейтинг 5 звезд в краш-тестах по методике C-NCAP, щедрое оснащение интеллектуальными системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль. За комфорт уровня бизнес-класса отвечают двухзонный климат-контроль с фильтром тонкой очистки воздуха, передние сидения с вентиляцией, электроприводом и памятью положений, а также обогрев всех сидений салона.

«Фестиваль «ТранспортФест» стал отличной возможностью для встреч с потенциальными клиентами и получения обратной связи, – отметил Александр Паршутин, бренд-директор FOTON в АО «МБ РУС». – Уверен, гости фестиваля смогли оценить дизайн и функциональность нашего модельного ряда. От комфортабельного и многофункционального FOTON TOANO 15+1 и грузопассажирского TOANO 6+1 до универсальных пикапов TUNLAND G7 и TUNLAND V9 – наши модели идеально подходят для предпринимателей, поклонников активного отдыха и каждого, кто находится в поиске универсального транспортного решения».