Что может сделать спортивный Nissan Skyline с такими большими шинами для внедорожья?

На зарубежном ресурсе появилась фотография необычной модификации японского Nissan Skyline, который известен также как Infiniti G35/G37. Снимок был сделан на парковке торгового центра в небольшом городке Японии. Автомобиль, который изначально выглядел стильно, вызывает удивление своими огромными внедорожными шинами на задней оси и массивным антикрылом.

По всей видимости, владелец этого автомобиля планировал участие в раллийных гонках, иначе зачем были установлены внедорожные колеса и такой громоздкий спойлер. Возникает вопрос, поможет ли антикрыло улучшить управляемость автомобиля на высоких скоростях в условиях пересеченной местности или это просто элемент экстравагантного стиля.

Передняя часть Infiniti была окрашена в синий цвет, а колесные диски получили черно-серебристую расцветку. Однако, наиболее необычное изменение касается задней части автомобиля - владелец поднял задний кузов G35, чтобы установить абсолютно другие колеса.

Диски на задней оси значительно меньше, чем спереди, однако они обуты в массивные покрышки для бездорожья, которые больше подходят для внедорожника, например, Jeep Wrangler, чем для спортивного седана.

Недавно наш ресурс сообщал о том, что американский тюнер превратил винтажный Cadillac в автомобиль с холодильником для мороженого. Специалисты из США преобразили раритетный кабриолет Cadillac 1962 года в рамках проекта для кондитерской компании.