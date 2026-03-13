Главная Новости Элементы силовой установки заменили на четырёх автомобилях
FIA заменила элементы силовых установок на болидах Алонсо, Стролла, Окона и Хаджара после Гран-при Австралии, санкций команды не получат.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.03.2026, 07:51·1 мин
Фото: F1news.ru

FIA объявила о проведении замен ряда компонентов силовых установок на четырёх болидах.

После того как Айзек Хаджар не смог финишировать на Гран-при в Мельбурне, на его автомобиле была установлена полностью новая силовая установка.

В команде Фернандо Алонсо решили заменить батарею, а также блок управляющей электроники. Кроме того, вспомогательное оборудование обновили сразу на четырёх машинах — Хаджара, Алонсо, Лэнса Стролла и Эстебана Окона.

Все произведённые замены соответствуют регламенту и не влекут за собой никаких штрафных санкций для участников.

