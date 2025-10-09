АВТОВАЗ представил предсерийные версии кроссовера LADA Azimut

Компания АВТОВАЗ приступила к подготовке кроссовера LADA Azimut к государственным сертификационным испытаниям. В результате этих испытаний автомобиль должен получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и выйти на российский рынок. Как отмечается на официальном ресурсе предприятия, за полтора месяца на главном конвейере будут собраны 16 экземпляров, из которых 5 уже готовы.

Среди первых произведённых образцов начнутся испытания, включающие тесты тормозных систем и других ключевых агрегатов. Для получения сертификата автомобиль обязан соответствовать ряду требований по безопасности, экологичности и эргономичности. Ожидается, что сертификационные процедуры завершатся весной следующего года, что даёт возможность проверить модель в различных климатических условиях.

Сборка пилотной партии на основном конвейере стала обязательным этапом для последующей сертификации. Большинство компонентов машины — 92% — были изготовлены с использованием основной оснастки. Технологический процесс производства удалось существенно наладить, а сотрудники завода приобрели необходимые навыки при сборке опытных и выставочных экземпляров вместе со службой инжиниринга компании.

LADA Azimut — это кроссовер, полностью разработанный отечественными специалистами на фирменной платформе. Модель выделяется конструкцией с высокой посадкой, обширным набором опций комфорта и безопасности, а также новыми силовыми агрегатами. В оформлении экстерьера реализована обновлённая концепция фирменного «Икс-стиля». Начало серийного выпуска автомобиля запланировано на 2026 год.