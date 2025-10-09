Главная Новости Lada АВТОВАЗ представил предсерийные версии кроссовера LADA Azimut
Новости

АВТОВАЗ представил предсерийные версии кроссовера LADA Azimut

АВТОВАЗ приступил к сертификации нового кроссовера LADA Azimut, выпустив пилотную партию. Модель планируют запустить в серийное производство в 2026 году.
РедакцияР
Редакция
09.10.2025, 16:32·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Компания АВТОВАЗ приступила к подготовке кроссовера LADA Azimut к государственным сертификационным испытаниям. В результате этих испытаний автомобиль должен получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и выйти на российский рынок. Как отмечается на официальном ресурсе предприятия, за полтора месяца на главном конвейере будут собраны 16 экземпляров, из которых 5 уже готовы.

Среди первых произведённых образцов начнутся испытания, включающие тесты тормозных систем и других ключевых агрегатов. Для получения сертификата автомобиль обязан соответствовать ряду требований по безопасности, экологичности и эргономичности. Ожидается, что сертификационные процедуры завершатся весной следующего года, что даёт возможность проверить модель в различных климатических условиях.

Сборка пилотной партии на основном конвейере стала обязательным этапом для последующей сертификации. Большинство компонентов машины — 92% — были изготовлены с использованием основной оснастки. Технологический процесс производства удалось существенно наладить, а сотрудники завода приобрели необходимые навыки при сборке опытных и выставочных экземпляров вместе со службой инжиниринга компании.

LADA Azimut — это кроссовер, полностью разработанный отечественными специалистами на фирменной платформе. Модель выделяется конструкцией с высокой посадкой, обширным набором опций комфорта и безопасности, а также новыми силовыми агрегатами. В оформлении экстерьера реализована обновлённая концепция фирменного «Икс-стиля». Начало серийного выпуска автомобиля запланировано на 2026 год.

Источник

Производство (161)Новинки (550)Suv (192)Кроссоверы (201)Автоваз (360)Lada (682)Российский автопром (104)Отечественные марки (67)Lada azimut (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация