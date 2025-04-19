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Серийное производство LADA Iskra запущено на АВТОВАЗе

LADA Iskra: новая модель от АВТОВАЗа с уникальными характеристиками и высокой локализацией. Производство до 150 тыс. машин в год.
РедакцияР
Редакция
19.04.2025, 14:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

19 апреля 2025 года стартовала массовая сборка автомобилей новой серии LADA Iskra на заводе АВТОВАЗ. По информации, полученной из официального источника предприятия, этот значимый этап был приурочен к 55-летию выпуска первой легендарной модели ВАЗ-2101.

Семейство LADA Iskra будет доступно в трех кузовах: седан, универсал и внедорожный универсал Cross. По планам производителя, новинка займет свое место между моделями "Гранта" и "Веста".

Автомобиль LADA Iskra будет предлагаться с тремя типами двигателей: базовая версия с мотором объемом 1,6 литра (90 лошадиных сил), а также две другие версии - 1,6 литра (106 л.с.) с 6-ступенчатой коробкой передач и мотор такого же объема, но с автоматической трансмиссией.

Габариты седана LADA Iskra составляют: длина - 4 333 мм, ширина - 1 777 мм, высота - 1 517 мм. У универсала длина и ширина аналогичны, а высота - 1 507 мм. Внедорожный универсал имеет следующие размеры: 4 342 мм в длину, 1 785 мм в ширину и 1 544 мм в высоту. Дорожный просвет у седана и универсала составляет 170 мм, а у кросс-версии - 200 мм.

Было разработано и внедрено более 1 000 новых компонентов и деталей для создания LADA Iskra, из которых 400 прошли процесс реинжиниринга. Степень локализации новой модели превышает 90%. Производственные мощности АВТОВАЗа позволяют выпускать до 150 тысяч автомобилей семейства "Искра" ежегодно.

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