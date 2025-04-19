Серийное производство LADA Iskra запущено на АВТОВАЗе

19 апреля 2025 года стартовала массовая сборка автомобилей новой серии LADA Iskra на заводе АВТОВАЗ. По информации, полученной из официального источника предприятия, этот значимый этап был приурочен к 55-летию выпуска первой легендарной модели ВАЗ-2101.

Семейство LADA Iskra будет доступно в трех кузовах: седан, универсал и внедорожный универсал Cross. По планам производителя, новинка займет свое место между моделями "Гранта" и "Веста".

Автомобиль LADA Iskra будет предлагаться с тремя типами двигателей: базовая версия с мотором объемом 1,6 литра (90 лошадиных сил), а также две другие версии - 1,6 литра (106 л.с.) с 6-ступенчатой коробкой передач и мотор такого же объема, но с автоматической трансмиссией.

Габариты седана LADA Iskra составляют: длина - 4 333 мм, ширина - 1 777 мм, высота - 1 517 мм. У универсала длина и ширина аналогичны, а высота - 1 507 мм. Внедорожный универсал имеет следующие размеры: 4 342 мм в длину, 1 785 мм в ширину и 1 544 мм в высоту. Дорожный просвет у седана и универсала составляет 170 мм, а у кросс-версии - 200 мм.

Было разработано и внедрено более 1 000 новых компонентов и деталей для создания LADA Iskra, из которых 400 прошли процесс реинжиниринга. Степень локализации новой модели превышает 90%. Производственные мощности АВТОВАЗа позволяют выпускать до 150 тысяч автомобилей семейства "Искра" ежегодно.