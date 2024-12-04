Планы на 2025 год на АВТОВАЗе могут быть скорректированы - отмечают в компании

Автопроизводитель АВТОВАЗ рассматривает возможность корректировки производственного плана на 2025 год, который изначально составлял 500 тысяч автомобилей. Причиной такого решения стало снижение темпов продаж на внутреннем рынке, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление генерального директора компании Максима Соколова.

Согласно информации, представленной руководителем АВТОВАЗа, негативное воздействие на объемы продаж оказывают повышение ключевой процентной ставки, укрепление курса иждивенческих валют и ужесточение условий кредитования. Соколов подчеркнул, что компания будет внимательно отслеживать соотношение спроса и предложения. Он отметил, что производственный план на 2025 год был утвержден в конце октября – начале ноября, однако на текущий момент обстановка активно меняется.

Тем не менее, АВТОВАЗ готов выполнить установленный план по производству в размере 500 тысяч машин и даже расширить его в случае увеличения спроса. По информации ТАСС, ссылающегося на Максима Соколова, автозавод располагает необходимыми ресурсами, включая производственные мощности и квалифицированный персонал, для осуществления данного плана.

Для реализации задуманного плана АВТОВАЗ готов круглосуточно работать, подчеркнул глава предприятия. В случае увеличения спроса на автомобили, компания обратится к совету директоров с предложением о расширении запланированных объемов производства.