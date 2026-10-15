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АВТОВАЗ приступил к выпуску обновлённого внедорожника LADA Niva Bronto.

АВТОВАЗ начал производство обновленной LADA Niva Bronto: внедорожник получил 1,8-литровый двигатель на 90 л.с., усиленную защиту и новые элементы дизайна.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.10.2026, 14:22·1 мин
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Фото: Autostat.ru

АВТОВАЗ сообщил о начале выпуска обновленного внедорожника LADA Niva Bronto. Стоимость и доступные комплектации производитель раскроет ближе к старту продаж. Информация опубликована в официальном MAX-канале автопроизводителя.

Основное нововведение связано с силовой установкой: модель получила двигатель объемом 1,8 литра. Его мощность увеличилась с 83 до 90 л.с., а крутящий момент — со 129 до 153 Нм. Также внедорожник оснастили дополнительной защитой трансмиссии, двигателя и раздаточной коробки. В конструкции используются оцинкованные кузовные детали, подушка безопасности водителя и более эффективные тормоза. От предыдущей версии автомобиль отличается новым дизайном бамперов, решетки радиатора, арочных обвесов и порогов.

При этом LADA Niva Bronto сохранила внедорожные характеристики. Автомобиль комплектуется шинами 235/75 R15 с внешним диаметром 29 дюймов, усиленными передней подвеской и задним мостом, самоблокирующимися межколесными дифференциалами на обеих осях, а также главной парой 4,1.

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