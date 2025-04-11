Может ли в РФ появиться электрический кроссовер Hyundai Ioniq 9?

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) сообщил о появлении патента на электрический кроссовер Hyundai Ionic 9 в начале апреля. По информации из базы, права на изобретение принадлежат компаниям «Хёндэ Мотор Компани» и «Киа Корпорейшн».

Пока остается неясным, появится ли новый автомобиль на российском рынке. Однако становится очевидной тенденция получения патентов на различные корейские модели. Недавно были зафиксированы права на седан Kia K4.

Электрический кроссовер Hyundai Ionic 9 представлен в вариантах на 6 и 7 посадочных мест. В зависимости от установленного двигателя, автомобиль способен развивать мощность 214, 308 и 428 лошадиных сил. Одного заряда хватает Ionic 9 на преодоление расстояния до 620 километров. Быстрая зарядка от 10% до 80% занимает всего 24 минуты.