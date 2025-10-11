В 2025 году на 40-й неделе в России зафиксированы рекордные продажи LCV

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные по рынку легких коммерческих автомобилей за 40-ю неделю 2025 года, охватывающую период с 29 сентября по 5 октября. По информации экспертов, в этот временной отрезок в России было продано 2 356 новых LCV, что стало наивысшим показателем текущего года.

Ранее столь высокий объем продаж наблюдался только на 52-й неделе прошлого года, когда было реализовано 3 606 легких коммерческих автомобилей. В течение первых 39 недель 2025 года уровень продаж новых LCV ни разу не превысил отметку в 2 тысячи единиц, и только на 40-й неделе удалось преодолеть этот рубеж.

Лидером по объему продаж среди брендов традиционно остается GAZ, который занял 46% рынка за отчетный период. Значительные позиции также удерживают российские марки LADA с долей 20%, Sollers — 10% и УАЗ — 9%. На пятой строчке рейтинга оказался немецкий производитель Mercedes-Benz, на долю которого пришлось 3% реализованных автомобилей.

Модель GAZ Gazelle NEXT стала наиболее востребованной среди покупателей, обеспечив четверть всех продаж LCV на минувшей неделе. На втором месте — фургон LADA Largus с результатом 15%. В список наиболее популярных моделей также вошли GAZ 3302, Sollers Atlant и УАЗ-3909, каждая из которых заняла от 5% до 9% рынка.

Актуальные вопросы развития коммерческого транспортного сегмента и его будущие перспективы будут рассмотрены экспертами агентства «АВТОСТАТ» в рамках форума автобизнеса «CarXL – 2025». Мероприятие состоится 28 октября в Москве. Для получения подробной информации и регистрации участникам предлагается посетить сайт carx.ru.