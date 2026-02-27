Главная Новости Конференции М.Видео собирается начать продажи грузовых автомобилей
М.Видео собирается начать продажи грузовых автомобилей

М.Видео расширяет маркетплейс: продажи автотоваров в 2025 году выросли на 22%, доступны электрокары, мотоциклы, автомобили и новые категории.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.02.2026, 15:42·2 мин
Фото: Autostat.ru

В 2025 году компания М.Видео представила обновленную стратегию, нацеленную на развитие собственного маркетплейса и расширение ассортимента, включая новую категорию товаров — автомобильную технику. Первым шагом стало появление электрокаров, затем ассортимент пополнили мотоциклы и автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Ключевыми деталями поделился руководитель категорий Авто/Мото в М.Видео Олег Юняев в ходе выступления на форуме автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Мероприятие состоялось при организации агентства «АВТОСТАТ». По словам Юняева, к разработке проекта была подключена компания E.Car.

Статистика за 2025 год демонстрирует значительный рост: оборот автотоваров на маркетплейсе увеличился на 22% по сравнению с аналогичным показателем 2024 года. Особенно заметную динамику показали январские продажи — их объем вырос на 77% относительно января 2025 года.

В настоящий момент на платформе М.Видео представлено 13 автопроизводителей, включая три российских бренда — LADA, «Москвич» и TENET. В будущем компания намерена расширить предложения, добавив корейские и европейские автомобильные марки.

В планах М.Видео — запуск продаж грузовых автомобилей, тракторов, а также кемперов. Помимо техники покупателям станут доступны шины, диски, масла, пополнится ассортимент автомобильных запчастей.

Компания рассматривает возможность внедрения системы внутреннего автокредитования, что позволит приобретать автомобили на маркетплейсе с использованием заемных средств.

