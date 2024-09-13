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МВД останется при своем решении не менять правила выдачи водительских прав

МИД России подчеркнуло, что на данный момент не планируется внесение изменений в процедуру проведения экзаменов на водительские права. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства агентству «РИА Новости».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.09.2024, 09:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

МИД России подчеркнуло, что на данный момент не планируется внесение изменений в процедуру проведения экзаменов на водительские права. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства агентству «РИА Новости».

«Правительство Российской Федерации не собирается вносить изменения в утвержденные правила сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений постановлением от 24 октября 2014 года № 1097», — говорится в заявлении МВД РФ.

Новые нормы, касающиеся процесса сдачи экзаменов и выдачи водительских документов, вступили в силу с 1 апреля 2024 года. По данным журнала «Профиль», в них предусмотрено увеличение количества штрафных очков, необходимых для успешного прохождения экзамена. При этом за некоторые нарушения уменьшены штрафные баллы.

Также усложняются условия для повторной сдачи экзамена. Если кандидат не сможет сдать экзамен с третьей попытки, он сможет попытаться снова только через шесть-девять месяцев после последней неудачной попытки.

Ранее журнал «Автоновости дня» информировал о предложении введения лишения прав за использование устройств, скрывающих номера автомобиля. А также за вождение в состоянии опьянения.

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