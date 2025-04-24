Новый Brabus 700, как накачанный бодибилдер, заставляет Mercedes-AMG E 63 S выглядеть хилым

В линейке Mercedes E-Class есть явное отсутствие - отсутствует версия E 63. Однако, компания Brabus готова заполнить этот пробел с помощью нового Brabus 700.

На основе Mercedes-AMG E 53, 700 получает тот же турбированный 3,0-литровый шестицилиндровый гибридный двигатель как у AMG, но вместо максимальных 603 л.с. у этой модели вы получаете 690 л.с. (что эквивалентно 700 л.с., что и объясняет название автомобиля).

Этот скачок делает его более мощным, чем предыдущее поколение Mercedes-AMG E 63 S, который получает 604 л.с. от своего турбированного 4,0-литрового V8. Шестицилиндровый агрегат Brabus усилен 163-сильным электромотором, который выдает 480 Нм крутящего момента самостоятельно и соединяется с 660 Нм, вырабатываемыми бензиновым двигателем.

Несмотря на свой вес около 2,3 тонн, полноприводный 700 может разогнаться с нуля до 100 км/ч за 3,6 секунды (на 0,3 секунды быстрее стандартного AMG E 53). Brabus также был снят с ограничения скорости, поэтому его максимальная скорость составляет 174 миль в час.

AMG утверждает, что батарея ёмкостью 28,6 кВтч в обычной E 53 PHEV может обеспечить до 60 миль пробега только на электричестве. Однако неясно, какова дальность поездок на электричестве у Brabus 700.

Фото: autoexpress

Более очевидны изменения в кузове во имя аэродинамики. Спереди карбоновые вставки окружают воздушные отверстия, и этот стиль продолжается на порогах и заднем диффузоре. Также есть трехчастный нижний спойлер, оригинальные вставки в решетке радиатора, множество брендирования Brabus и новый спойлер крышки багажника. Чтобы обеспечить заполнение колесных арок новыми 21-дюймовыми дисками (на выбор стили Monoblock M или Monoblock Z), 700 получает регулируемую по высоте подвеску, которая может опустить автомобиль на 30 мм.

Brabus не ограничивается только внешностью. Интерьер E 53 был улучшен брендированными порогами, большим количеством логотипов Brabus на ковриках, карбоновой или алюминиевой отделкой на педали тормоза, а также эксклюзивными вариантами обивки, которые вы ожидаете от продукции этой компании.

Цена на Brabus 700 пока не раскрыта, но какую бы версию вы ни выбрали - седан или универсал, ожидайте, что она будет стоить значительно больше £97 995, необходимых для текущей вершины линейки E 53 в комплектации Premium Plus Night Edition.

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