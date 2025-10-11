«Munro взрывает рынок»: шотландский стартап готов изменить будущее электрических внедорожников, привлекая 216 млн рублей инвестиций

Компания Munro, которая всего несколько лет назад стартовала как небольшой стартап в Шотландии, сегодня намерена изменить расстановку сил на рынке электрических внедорожников. Недавно Munro получила инвестиции в размере 2 миллионов фунтов стерлингов от Elbow Beach Capital.

Привлечённые средства позволят расширить производственные мощности в Глазго и создать до 300 новых рабочих мест. Это поможет ускорить выполнение заказов и нарастить объемы выпуска техники. На текущий момент Munro зафиксировала 246 предварительных заказов на свою модель M-Series, общая сумма контрактов по которым превышает 17 миллионов фунтов. Эти показатели свидетельствуют о готовности рынка к внедрению новых технологий.



Фото: Carsweek.ru

В начале весны первые серийные автомобили M-Series были переданы заказчикам. В числе первых клиентов оказались Denbighshire Council в Уэльсе и курорт Gleneagles в Шотландии. Новые электрические внедорожники уже задействованы в работе и демонстрируют свою практичность на деле.

Munro стремится выйти на уровень производства до 5000 единиц техники в год, делая ставку на такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, оборона и строительство. Несмотря на бурное развитие электрических легковых автомобилей, коммерческий транспорт в этих сферах по-прежнему преимущественно работает на дизельном топливе.

В компании отмечают огромный потенциал для роста, учитывая требования к снижению выбросов парниковых газов в промышленности. Например, горнодобывающий сектор ответственен за 4–7% глобальных выбросов, что делает декарбонизацию актуальным вызовом для отрасли.

Модель M-Series позиционируется как универсальный электрический внедорожник, способный решать сложные задачи. Автомобиль доступен с двумя вариантами силовых установок и оборудован постоянным полным приводом. Клиенты могут выбрать между утилитарным фургоном, пикапом или шасси для установки специализированного оборудования.

Электромобиль оснащён аккумулятором ёмкостью 85 киловатт-часов, что обеспечивает запас хода порядка 170 миль на одной зарядке. Грузоподъемность внедорожника превышает одну тонну. Стоимость базовой версии начинается от 75 995 фунтов без учёта НДС. Предусмотрен широкий набор опций для адаптации под потребности бизнеса. Производство полностью локализовано в Шотландии, что подчеркивает внимание к качеству и местным традициям.



Фото: Carsweek.ru

Руководитель Munro EV Рассел Петерсон отметил, что полученные инвестиции доказывают востребованность экологичных решений для тяжелой промышленности. По его словам, компании из отраслей добычи полезных ископаемых, обороны и строительства активно ищут альтернативу дизельным машинам, чтобы соответствовать современным требованиям устойчивого развития и снижать затраты.

Петерсон подчеркнул, что M-Series позволяет решать эти задачи без ущерба для производительности, что особенно важно для промышленных клиентов. В компании уверены, что их электровнедорожники способны задать новый стандарт для коммерческого транспорта и сыграть значимую роль в борьбе с изменением климата в ближайшие годы.

Ранее сообщалось о запуске гиперкара Turbio от Vittori, изготовленного с применением 3D-печати. Стоимость автомобиля составляет 2,5 миллиона, а весь тираж из 50 экземпляров, по прогнозам, будет распродан стремительно.

Источник: motoringresearch.com