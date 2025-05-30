Опасные автомобили: более 100 тысяч Hyundai могут загореться в России.

Автомобильная компания Hyundai через ООО «Хендэ Мотор СНГ» проведет отзыв в России 99 256 автомобилей марки, проданных в период с 2010 по 2015 год. Причиной отзыва является выявленный риск короткого замыкания в модуле HECU блока ABS, что может привести к возгоранию в моторном отсеке. Об этом сообщил Росстандарт в пятницу, 30 мая.

В список подлежащих отзыву автомобилей входят модели Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и Santa Fe. Владельцы этих машин будут уведомлены о необходимости замены мультипредохранителя через рассылку писем, звонки и обращения к ближайшим дилерам Hyundai.

Для проверки попадания своего автомобиля в список отзыва можно воспользоваться VIN-номерами на сайте Росстандарта, обратиться к дилеру или воспользоваться специальным сервисом на Auto.ru, куда автоматически передаются данные об отзывах. При обнаружении своего автомобиля в списке владелец должен связаться с ближайшим дилерским центром.

Ранее было объявлено о поступлении семейного кроссовера Hyundai Santa Fe пятого поколения на российский рынок. Новейшие модели доступны как из наличия, так и под заказ по цене от 3,2 млн рублей. В классифайдах уже можно найти предложения о приобретении этого автомобиля, который стал востребованным среди покупателей.

Информация предоставлена: Иван Бахарев