Возможно ли настроить автомобиль "Лада" по своему вкусу, как BMW и Audi. Взгляд AvtoVAZа

В период, когда рынок автомобилей в России еще не перешел под контроль китайских производителей, а на территории страны официально представлены были немецкие BMW, Audi и Mercedes-Benz, покупатели могли настраивать автомобили под себя, выбирая индивидуальные комплектации. Но имеется ли такая возможность у новых LADA, выяснили журналисты издания «Автоновости дня».

Ответ на этот вопрос был найден в официальном Telegram-канале компании под названием «Поладим с LADA». Оказалось, что возможность заказа автомобиля LADA в индивидуальной комплектации отсутствует.

«Производство автомобилей на нашем заводе имеет массовый характер, поэтому у нас нет возможности удовлетворить индивидуальные заказы», — сообщил представитель «АвтоВАЗа».

Приобрести новую LADA можно только в стандартной заводской комплектации: либо обратившись к дилеру и заключив предварительный договор на поставку, либо совершив заказ через онлайн-магазин на официальном веб-сайте производителя. Сроки доставки варьируются в зависимости от автосалона, однако это единственные способы приобрести автомобиль без дополнительного оборудования дилера, которое может добавить к цене десятки или даже сотни тысяч рублей.

Напомним, что самой доступной моделью в линейке LADA остается седан Granta в комплектации Standard с двигателем мощностью 90 лошадиных сил, стоимостью 749 900 рублей. В данной комплектации отсутствуют подушки безопасности, однако представлены ABS, EBD, электростеклоподъемники и аудиоподготовка от производителя. Самыми дорогими моделями являются 118-сильные LADA Vesta Sportline: цена седана начинается от 2 273 000 рублей, а универсала — от 2 443 000 рублей.

Ранее стало известно, что служба безопасности «АвтоВАЗа» обнаружила утечку личной информации более чем у 32 тыс. владельцев автомобилей LADA, данные были собраны из неопределенных источников. Эти люди могут столкнуться с угрозой мошенничества через мессенджеры и электронную почту.

Автор: Дмитрий Брусочкин