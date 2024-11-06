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Как правильно объехать яму на дороге с выездом через сплошную линию: тонкости момента, объясненные юристом

Важные рекомендации по поведению на дороге в спорных ситуациях поделился эксперт Антон Палюлин, глава компании "Палюлин и партнёры".
РедакцияР
Редакция
06.11.2024, 07:01·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Важные рекомендации по поведению на дороге в спорных ситуациях поделился эксперт Антон Палюлин, глава компании "Палюлин и партнёры". Он отметил, что пересечение сплошной линии - это недопустимый манёвр, однако есть исключения, когда это допустимо и даже необходимо.

Юрист объяснил, что если на дороге установлены временные знаки, разрешающие объезд через сплошную линию, то водителям можно безопасно следовать указаниям. Это может быть связано с работами на дороге или другими обстоятельствами, требующими изменения обычного порядка движения.

Кроме того, водитель, столкнувшийся с глубокими ямами, имеет право воспользоваться обочиной. При этом важно убедиться в безопасности манёвра и вернуться на главную дорогу после объезда препятствия.

Очень важным моментом, согласно эксперту, является наличие предупреждающих знаков о плохом состоянии дороги. Водитель обязан снизить скорость до безопасного уровня, если такие знаки есть, чтобы преодолеть неровности дороги без риска выезда на встречную полосу.

Антон Палюлин подчеркнул, что в случае остановки инспектором за объезд ямы с пересечением сплошной линии необходимо немедленно объяснить ситуацию. Если полицейский пытается применить ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, предусматривающую лишение водительских прав, стоит напомнить о более мягких нормах закона. Штраф за выезд на встречную полосу при объезде препятствия не превышает 1500 рублей, а лишение прав в этом случае не предусмотрено.

Если инспектор ГАИ настаивает на своей позиции, рекомендуется попросить составить схему нарушения и акт о состоянии дорожного покрытия. Это поможет зафиксировать размеры ямы и её глубину для последующей защиты прав водителя.

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