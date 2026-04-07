Китайский Jaecoo 7 обогнал Ford Puma и стал самой продаваемой машиной в Великобритании

Jaecoo 7 стал самым продаваемым автомобилем в Великобритании в марте этого года. Согласно данным, опубликованным Обществом автопроизводителей и торговцев (SMMT), семейный внедорожник китайского бренда, появившегося в стране только в прошлом году, обошёл по продажам такие проверенные временем модели, как Ford Puma и Nissan Qashqai.

В марте на территории Соединённого Королевства было зарегистрировано чуть более 10 000 экземпляров Jaecoo 7. С начала года на британских дорогах появилось уже более 15 000 таких автомобилей. Это позволило модели занять второе место по объёму продаж в 2026 году, уступив лишь неизменно популярному Ford Puma. Почти 9 200 автомобилей Puma были зарегистрированы в марте, а общий объём продаж этой модели с начала года превысил 16 000 единиц.

Генеральный директор Jaecoo UK Гэри Ланн отметил, что свежие показатели SMMT стали значимым этапом для марки. По его словам, достигнутый результат говорит не только о привлекательности самой модели, но и о высоком уровне работы растущей дилерской сети компании в стране, а также о доверии покупателей к бренду.

Ланн добавил, что, несмотря на недавний выход на британский рынок, компания смогла быстро адаптироваться к его условиям благодаря производственным возможностям глобальной Chery Group и богатому опыту в экспорте автомобилей, что позволило Jaecoo уверенно развивать бизнес в Великобритании.