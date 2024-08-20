«Автодизель» из Ярославля показал миру 7,7-литровый двигатель.

Завод «Автодизель» представил новейшую разработку - мотор с индексом ЯМЗ-537 CNG, который был представлен на выставке MIMS Automobility Moscow. Данный газовый двигатель оснащен 6 цилиндрами и имеет рабочий объем 7,7 литра, обладая мощностью до 300 лошадиных сил в пике. Общий диапазон мощности двигателя колеблется от 210 до 300 лошадиных сил. Основными особенностями этого агрегата являются система распределенного впрыска с управлением через электронику и принудительное искровое зажигание.

В пиковый момент крутящий момент достигает внушительных 250 Нм. Кроме того, помимо презентации двигателя, завод продемонстрировал ряд комплектующих для V-образных моторов, включая сборку шатуна, вала и систему вентиляции.

Фото: Carsweek.ru

Ранее автомобильный эксперт поделился советами по увеличению срока службы двигателя в автомобиле, особенно актуально это при пробеге более 100 тысяч километров.