Главная Новости Новинки «Автодизель» из Ярославля показал миру 7,7-литровый двигатель.
Новости

«Автодизель» из Ярославля показал миру 7,7-литровый двигатель.

Завод «Автодизель» представил новейшую разработку - мотор с индексом ЯМЗ-537 CNG, который был представлен на выставке MIMS Automobility Moscow.
А
Антон Звонкий
20.08.2024, 08:01·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Завод «Автодизель» представил новейшую разработку - мотор с индексом ЯМЗ-537 CNG, который был представлен на выставке MIMS Automobility Moscow. Данный газовый двигатель оснащен 6 цилиндрами и имеет рабочий объем 7,7 литра, обладая мощностью до 300 лошадиных сил в пике. Общий диапазон мощности двигателя колеблется от 210 до 300 лошадиных сил. Основными особенностями этого агрегата являются система распределенного впрыска с управлением через электронику и принудительное искровое зажигание.

В пиковый момент крутящий момент достигает внушительных 250 Нм. Кроме того, помимо презентации двигателя, завод продемонстрировал ряд комплектующих для V-образных моторов, включая сборку шатуна, вала и систему вентиляции.

Фото: Carsweek.ru

Ранее автомобильный эксперт поделился советами по увеличению срока службы двигателя в автомобиле, особенно актуально это при пробеге более 100 тысяч километров.

Источник

Новинки (287)Двигатель (43)Завод (44)Завод автопроизводителя (41)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация