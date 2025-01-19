Автолюбители отказываются от электромобилей, гибриды - ответ на все вопросы

Как часто местные советы или национальные правительства занимаются маркетинговыми исследованиями с целью выяснить, какой автомобиль подходит реальным автолюбителям, их семьям, бюджетам, работе и общему образу жизни? Краткий ответ - редко, если вообще.

Конечно, они устраивают свои случайные консультационные упражнения, которые в основном символичны и бесполезны, потому что власть имущие обычно делают то, что хотят, независимо от бесценного обратной связи, которую они получают (но игнорируют) от автовладельцев. Отсутствие должного потребительского исследования, наличие все более бессмысленных консультаций и общее презрение политиков к примерно 42 миллионам прав водительских удостоверений приводит нас к тому, где мы находимся сегодня: им говорят потребителям покупать только электромобили, в то время как более 80 процентов покупателей говорят "нет, спасибо".

Опубликованные на прошлой неделе официальные цифры по регистрации новых автомобилей в Великобритании за 2024 год подтверждают этот факт. Они показывают, что спустя десять лет после появления электромобилей в Великобритании, менее двух из каждых 10 покупателей приобрели их в аренду за последние 12 месяцев.

Но то, что эти цифры не упоминают, это то, что я собираюсь раскрыть: гибриды были хитом года. Всего было зарегистрировано 857 151 гибридов в 2024 году в вариантах плагин-гибридов или мягких гибридов, что делает их самыми популярными новыми автомобилями для покупателей. И именно наименее дорогие типы - бензиновые мягкие гибриды - были особенно востребованы. Именно поэтому и как именно они показали самый большой процентный рост продаж (целых 23,5 процента) среди всех автомобилей в '24 по сравнению с '23.