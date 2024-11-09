Долгий прогрев двигателя зимой: мнение моториста

Автолюбители делятся на два лагеря: одни настаивают на прогреве мотора зимой, другие считают, что это необязательно. Есть те, кто греет двигатель всего 5–10 минут, и те, кто топит его до оттаивания стёкол и салона. Но что же лучше?

Многие специалисты утверждают, что ездить на холодном двигателе вредно не только зимой, но и в тёплый сезон. Это может существенно сократить срок службы мотора. Рекомендуется прогревать его не дольше 10 минут, чтобы избежать излишнего расхода топлива и негативного воздействия на окружающую среду.

Как определить оптимальное время прогрева

Зимой мотору требуется немного больше времени на прогрев, чем летом. Обычно достаточно 10 минут, хотя в случае сильных морозов можно допустить небольшое увеличение времени. Для удаления снега и наледи с стекол рекомендуется использовать скребок, чтобы не ждать их естественного оттаивания.

Стартовать движение в морозное время лучше на небольшой скорости для полного прогрева мотора и трансмиссии. Повышенные нагрузки в холод пагубно сказываются на их состоянии.

Использование автозапуска — это вопрос личных предпочтений каждого владельца. Однако в большинстве случаев автозапуск рекомендуется не более 10 минут, но при очень сильных морозах или в холодных регионах можно настроить его по времени или температуре.

Вывод

Зимой прогрев мотора является важной процедурой, которая помогает продлить срок службы двигателя и снизить вредное воздействие на окружающую среду. Не забывайте также о возможных жалобах соседей на работающий двигатель, особенно если он выделяет дым или издает лишний шум.

Уточнения

Двигатель – это устройство, которое преобразует различные виды энергии в механическую работу. Термин «мотор» был заимствован из немецкого языка в XIX веке и означает «приводящий в движение».

Фото: CarsWeek.Ru.