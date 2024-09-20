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Как быстро определить неисправности двигателя без специального оборудования: советы моториста

Важным аспектом здоровья двигателя является состояние выхлопной трубы. Сильный масложор может свидетельствовать о проблемах, но замена сальников может устранить эту проблему.
РедакцияР
Редакция
20.09.2024, 08:32·1 мин
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Фото: Tarantas.News

Важным аспектом здоровья двигателя является состояние выхлопной трубы. Сильный масложор может свидетельствовать о проблемах, но замена сальников может устранить эту проблему. Выход сизого дыма из выхлопной трубы является признаком масложора, особенно заметным при холодном пуске.

Отложения на маслозаливной горловине могут говорить о износе двигателя. Темно-коричневые отложения указывают на неисправность и возможны после перегрева двигателя или использования некачественного масла. При осмотре через маслозаливную горловину можно увидеть подобные отложения на головке блока цилиндров.

Для проверки состояния цилиндропоршневой группы можно провести экспресс-тест на парковке. При запущенном двигателе, открутив крышку маслозаливной горловины, можно оценить износ цилиндров и поршневых колец. Незначительная пульсация картерных газов говорит о нормальном состоянии цилиндропоршневой группы, в то время как сильные подергивания и постоянное подпрыгивание крышки указывают на износ агрегата.

Источник

Двигатель (46)Двс (17)Полезные советы (55)

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