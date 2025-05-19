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Минивэн Sollers: цены на него снизились до начала продаж.

Минивэн Sollers SP7 появится на российском рынке летом. Цена – около 5 млн рублей, что на 500 тыс. дешевле, чем ожидалось. Авто на 7 мест, турбомотор 224 л.с., кожа, климат, камеры, круиз. Производство – в Елабуге.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.05.2025, 11:34·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автопроизводитель Sollers планирует выпустить новый минивэн SP7 на российском рынке этим летом. Информация об этом появилась на портале Motor.ru. Изначально дебют данной модели на рынке был запланирован на осень, однако удалось ускорить процесс и запустить автомобиль раньше.

По информации портала, цена на новый минивэн составит около 5 миллионов рублей, что на полмиллиона дешевле, чем изначально ожидалось.

В России цены на новые минивэны обычно начинаются от трех миллионов рублей. Например, за минивэн Renault Express II московские дилеры просят такую же сумму. GAC M8 и Hyundai Custo можно купить за пять миллионов. Эти цифры учитывают скидки, которые предоставляют автосалоны.

Минивэн Sollers SP7 является модификацией китайской модели JAC Refine RF8. Автомобиль рассчитан на семь мест, причем во втором ряду установлены раздельные кресла "капитанского" типа. В качестве двигателя предлагается турбомотор мощностью 224 лошадиные силы, работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Минивэн будет иметь богатую комплектацию, включающую кожу для обивки салона, индивидуальный климат-контроль, два люка в крыше, электрорегулировку и обогрев зеркал, круиз-контроль, разъем для зарядки гаджетов, камеры кругового обзора, датчик дождя и другие опции. SP7 будет производиться на заводе компании в Елабуге, где собирается также популярная коммерческая модель Atlant.

Ранее было объявлено о повышении цен на Atlant и другие модели отечественного бренда Sollers.

Фото: Sollers

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