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Мотоциклы возрожденной марки "ИЖ" будут производить в больших объемах

Центр прототипирования продукта от «Калашникова»: новые модели для гражданских и военных нужд, включая электрический ИЖ-49. Создание мототехники и возрождение легендарных байков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.01.2025, 09:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Концерн «Калашников» объявил о запуске своего специального центра прототипирования продуктов, который будет заниматься разработкой и выпуском моделей как для гражданского рынка, так и для военного сектора. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основным направлением деятельности нового подразделения станет создание прототипов мототехники собственного производства. Стимулом для открытия Центра послужил запуск проекта по возрождению легендарных мотоциклов «ИЖ». В прошлом году компания выпустила ограниченную партию таких мотоциклов, включая исторические реплики моделей.

Это те самые «ИЖи», которые производились на Ижевском машиностроительном заводе в период с 1951 по 1990 год. Особое внимание привлек одноместный электробайк - электрическая версия ИЖ-49.

Этот городской электрический мотоцикл отличается лаконичным дизайном в ретро стиле. Его мощность составляет 13,6 лошадиных сил, а максимальная скорость превышает 27 л.с. С таким байком можно разогнаться до 95 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

 

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