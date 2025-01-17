Мотоциклы возрожденной марки "ИЖ" будут производить в больших объемах

Концерн «Калашников» объявил о запуске своего специального центра прототипирования продуктов, который будет заниматься разработкой и выпуском моделей как для гражданского рынка, так и для военного сектора. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основным направлением деятельности нового подразделения станет создание прототипов мототехники собственного производства. Стимулом для открытия Центра послужил запуск проекта по возрождению легендарных мотоциклов «ИЖ». В прошлом году компания выпустила ограниченную партию таких мотоциклов, включая исторические реплики моделей.

Это те самые «ИЖи», которые производились на Ижевском машиностроительном заводе в период с 1951 по 1990 год. Особое внимание привлек одноместный электробайк - электрическая версия ИЖ-49.

Этот городской электрический мотоцикл отличается лаконичным дизайном в ретро стиле. Его мощность составляет 13,6 лошадиных сил, а максимальная скорость превышает 27 л.с. С таким байком можно разогнаться до 95 км/ч.