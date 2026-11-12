В гонке на льду мотоцикл MotoGP оказался быстрее болида Формулы-1

Пиар-служба Red Bull вновь провела необычный заезд: болид Формулы 1 и мотоцикл MotoGP соревновались на льду замёрзшего озера.

Гонка состоялась в американском штате Висконсин при температуре -17 градусов. За рулём чемпионской Red Bull RB7 2011 года находился бывший гонщик Формулы 1 Патрик Фризахер, а мотоциклом MotoGP управлял Дани Педроса. Также в заезде участвовали чемпион ралли-кросса Скотт Спид, Гуннар Стерне на снегоходе и чемпион серии Pro 4 Truck Эндрю Карлсон.

На поверхности замёрзшего озера подготовили специальную трассу, предусматривавшую несколько вариантов прохождения. Для выравнивания шансов технике, менее подходящей для движения по льду, предоставили более короткие внутренние траектории. Участники на машинах, рассчитанных на зимние условия, проезжали более длинные маршруты.

Первым финишировал Дани Педроса, выступавший на мотоцикле с шипованными шинами. Патрик Фризахер на Red Bull RB7 занял второе место, а третьим стал Гуннар Стерне.

Патрик Фризахер: «При температуре -17 градусов нам пришлось внести некоторые изменения, чтобы доработать шины и увеличить дорожный просвет. В следующий раз я бы использовал более длинные шипы, как у Дани!

Управлять машиной было непросто. Иногда я слишком быстро входил в повороты, из-за чего возникала недостаточная поворачиваемость, а сцепления с трассой не хватало. Нужно было постоянно приспосабливаться к условиям и точно работать рулём».