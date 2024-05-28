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Moto Guzzi V100 Mandello обещает быть сногсшибательным вариантом

Мотоцикл Moto Guzzi V100 Mandello — новый представитель спортивных туристических байков из Италии. Он обещает увлекательные поездки и способен преодолевать расстояния до 900 километров вдоль побережья Калифорнии. Фото: Carsweek.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.05.2024, 10:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Мотоцикл Moto Guzzi V100 Mandello — новый представитель спортивных туристических байков из Италии. Он обещает увлекательные поездки и способен преодолевать расстояния до 900 километров вдоль побережья Калифорнии.

Фото: Carsweek.ru

Если вам нужно проехать полторы тысячи километров от Лос-Анджелеса до Кармела во время слета мотоциклов Quai, то новый Moto Guzzi V100 Mandello – ваш выбор. Такие возможности предоставляет этот мотоцикл с объемом двигателя более 50 куб.см.

"Четыре года назад я катался на приключенческом V85TT, поэтому я хотел испытать новый Mandello. Недолго думая, я выехал из мотоклуба в Санта-Монике на север, оставив свой Suzuki SV650 в качестве залога" – так отметил один из поклонников новой модели.

Сердцем Moto Guzzi V100 Mandello является V-образный двухцилиндровый двигатель объемом 1048 куб.см., установленный под углом 90 градусов. Эта конфигурация напоминает оппозитный твин BMW, со своими головками цилиндров, наклоненными на 45 градусов вперед и выходящими в поток воздуха.

Фото: Carsweek.ru

Недавно мы рассказывали о появлении в продаже в Китае стильного мотоцикла за сумму менее 400 тысяч рублей. Этот мотоцикл Wuji CU525 доступен для покупки по цене 3 700 долларов. На тех, кому интересен мотоцикл, но экономика играет важную роль, следует обратить внимание на эту новинку.

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