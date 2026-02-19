Проект Motability «Power Wheels» испытает электромобили как спасение для людей с инвалидностью во время отключений электроэнергии

Отключение электроэнергии может обернуться серьезной проблемой для людей, которые зависят от работы медицинского или мобильного оборудования. В Великобритании стартовал новый проект, который изучит возможность использования электромобилей для обеспечения домов такими людьми электричеством во время перебоев с подачей энергии.

Инициатива получила финансирование от Ofgem, а реализует ее компания Motability Operations, управляющая схемой Motability. Проект под названием «Power Wheels» стартует в северо-восточной части Англии и нацелен на то, чтобы проверить: смогут ли электромобили стать временными генераторами для домов, сохраняя работоспособность жизненно важного оборудования при отключениях электроэнергии.

На сегодняшний день в Северо-Восточной Англии уже насчитывается более 12 500 водителей электромобилей, которым помогла Motability Operations, а по всей стране эта цифра достигает около 860 000 в рамках схемы Motability. Для значительной части этих людей, живущих с инвалидностью, отключение электричества может нести серьезную угрозу их здоровью и безопасности.

В ходе первого этапа проекта особое внимание уделялось вопросам безопасности и надежности электромобилей при их использовании для снабжения домов энергией. Рассматривались такие моменты, как доступность двухсторонних зарядных устройств, возможность напрямую заряжать медицинское оборудование и вспомогательные средства от электромобиля, а также сохранность заряда аккумулятора транспорта при планировании графика зарядки.

На сегодняшний день многие современные электромобили и даже некоторые гибридные модели оснащаются технологией «vehicle-to-load», позволяющей отдавать энергию батареи для питания бытовых приборов — например, холодильников и электровелосипедов. Также развивается система «vehicle-to-grid», при которой автомобиль может отдавать энергию обратно в национальную сеть благодаря двусторонней зарядке.

Генеральный директор Motability Operations Эндрю Миллер отметил основную задачу проекта Power Wheels: «As the UK moves to electric vehicles, it’s vital that this transition supports disabled people’s freedom and independence, and that new technologies are designed around real lives and needs.»

Миллер также подчеркнул, что проект Power Wheels создает возможность тесного сотрудничества с клиентами и партнерами, чтобы выяснить, как электромобили могут не только обеспечивать мобильность, но и поддерживать медицинскую устойчивость, помогая людям чувствовать себя увереннее в случае перебоев с питанием.

На следующем этапе Power Wheels специалисты Motability Operations будут работать с 30 клиентами компании. Их задача — оценить, как такие технологии могут применяться с учетом различных видов инвалидности и индивидуальных потребностей.