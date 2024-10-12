Большинство автомобильных рамп оказались небезопасными при использовании, показывают результаты тестирования

Поднять свою машину и установить ее на домкраты - это затратная по времени и монотонная задача. Не у всех есть время или терпение, поэтому существуют автомобильные рампы. Автомобильные рампы - это именно то, что звучит: небольшие рампы, на которые можно поставить свою машину, обеспечивая более свободный доступ к таким вещам, как двигатель. Но, как показано в этом видео, автомобильные рампы - довольно ненадежный инструмент, который следует использовать осторожно.

Этот сравнительный тест с канала YouTube Project Farm собрал 11 различных автомобильных рамп, цены на которые варьируются от $58 до $160 за пару, чтобы выяснить, какая из них лучше всего себя покажет в одинаковых условиях.

Сразу становится ясно, что автомобильные рампы далеко не самый безопасный инструмент в арсенале. Почти каждая из них скользит, когда ведущий пытается наехать на них заднеприводным грузовиком. Многие рампы не имеют достаточной амортизации, что означает, что они не могут удерживаться на поверхности. Канал прибегает к использованию пропитанных водой футболок в качестве материалов трения, чтобы рампы оставались на месте.

Фото: Motor1.com

Project Farm также использовал Buick LeSabre для тестирования клиренса и сцепления с рампами для переднеприводных автомобилей. Это выявило новый ряд проблем, включая невозможность некоторых рамп даже принять вполне разумный угол заезда LeSabre. Тест также показал, что резиновые накладки одной рампы уже начали выходить из строя, в то время как другая рампа просто скользнула и ударилась о пороги Buick, нанеся некоторый ущерб. Еще одна рампа выскочила перед машиной, когда та опускалась на землю.

Единственный тест, где рампы действительно впечатляют, - это оценка нагрузки. Почти все рампы смогли выдержать вес переднего моста трактора в 7 750 фунтов, что больше, чем рассчитаны большинство рамп.

Хотя автомобильные рампы могут быть полезны в экстренных случаях, особенно для быстрых работ, таких как замена масла, мы бы рекомендовали воздерживаться от их регулярного использования, если только вы не можете закрепить их на земле.