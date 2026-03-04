«Москвич» анонсировал два новых кроссовера: названы цены и комплектации моделей «Москвич М70» и «Москвич М90»

Компания «Москвич» представила кроссоверы новой серии «М» — модели «М70» и «М90».

Официальные цены и варианты комплектаций новых автомобилей были обнародованы. Согласно информации «Автоновостей дня», младшая модель «Москвич М70» станет доступна в двух версиях по цене от 3 099 000 рублей без учета скидок по кредиту или программе трейд-ин. Старший в линейке, «Москвич М90», появится на рынке в единственной комплектации стоимостью 4 199 000 рублей.

Генеральный директор бренда «Москвич» Елена Фролова отмечает, что запуск линейки «М» — значимый этап в реализации долгосрочной стратегии компании «Москвич 2030», заявленной еще в конце 2025 года. Производитель рассчитывает, что озвученные цены обеспечат спрос на новинки среди российских автолюбителей.

Перед серийным выпуском обе новинки прошли масштабные испытания в Сургуте: автомобили тестировали в условиях сурового севера при температурах до -35°C и ниже. Специалисты инженерного центра «Москвича» проверяли способность техники к холодному запуску, работу ABS и ESP на скользких покрытиях, эффективность климатических систем и настройку подвески на различных дорогах. В ходе пробега по маршруту Сургут — Москва кроссоверы доказали свою надежность в российских условиях.

«Москвич М70»

Внешний вид «Москвич М70» выполнен с упором на практичность: высоко размещенные LED-фары с противотуманками, традиционные дверные ручки, стильная антенна, крупный спойлер и карбоновые накладки порогов. Завершают образ черные легкосплавные колеса размером 19 дюймов.

В салоне предложено два варианта исполнения: классическая схема «черный низ, светлый верх» либо коричневая отделка с черным потолком. Из особенностей интерьера — микрофибра на руле, эргономичные физические кнопки под мультимедийным экраном, напольная педаль газа и повышенное внимание к деталям.

Передний ряд оборудован двумя USB-портами и розеткой на 12 В. В зависимости от комплектации сиденья имеют электрорегулировки и функцию памяти положения.

Объем багажника достигает 507 литров, а при сложенных сиденьях увеличивается до 1484 литров. Для удобства предусмотрены LED-подсветка, органайзер под полом, раздвижная шторка и дверь с электроприводом.

Покупателям доступны 2 комплектации. В версии «Драйв» установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. В модификации «Ультра» — 2,0-литровый турбомотор на 200 л.с. и 9-ступенчатый автомат. В обеих случаях привод предусмотрен только на передние колеса.

Базовая комплектация «Драйв» за 3 099 000 рублей включает: панорамную крышу, электрический привод багажной двери, электропривод водительского кресла с памятью, двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

Комплектация «Ультра» (3 499 000 руб.) дополнена подрулевыми лепестками, выбором режимов вождения, электроприводом переднего пассажирского сиденья, беспроводной зарядкой, камерами кругового обзора и мониторингом слепых зон.

В топ-версии дисплеи приборной панели и мультимедиа объединены, поддерживается Apple CarPlay и Android Auto. За безопасность отвечают шесть подушек, крепления ISOFIX и комплекс электронных ассистентов (ADAS) с экстренным торможением, адаптивным круиз-контролем, датчиками дождя и света, автоматическим управлением дальним светом и системой удержания в полосе.

«Москвич М90»

Семиместный «Москвич М90» позиционируется как флагман линейки. Он поступит в продажу только в исполнении «Ультимейт» с 2,0-литровым турбомотором (200 л.с., 350 Нм) и 9-ступенчатым традиционным автоматом. Цена комплектации составляет 4 199 000 рублей.

Экстерьер модели выполнен с учетом современных тенденций: выразительная решетка радиатора, 20-дюймовые колесные диски, светодиоды с лазерной гравировкой на корпусе, скрытые дверные ручки и панорамная крыша с люком. Задняя полусфера остеклена с затемнением для большей приватности.

Внутри кроссовера использованы перфорированная кожа, декоративные вставки «под дерево», продуманная эргономика и интуитивное управление основными функциями с помощью физических кнопок.

Автомобиль оборудован трехзонной климатической системой с отдельным управлением на каждом ряду, подогревом сидений с инфракрасной технологией, вентиляцией первых сидений, аудиосистемой Bose с 12 динамиками, шумопоглощающим стеклом, системами кругового обзора и парктрониками.

Цифровая приборная панель и мультимедийная система имеют 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Присутствуют подогрев стекла, форсунок, рулевого колеса и зеркал — полный пакет зимних опций.

В составе электронных ассистентов числятся адаптивный круиз-контроль, автоматическое управление дальним светом, экстренное торможение, мониторинг слепых зон, а также ассистенты движения и смены полосы.

Гарантия на автомобили серии «М» — 3 года или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, какой лимит наступит первым. По завершении основного гарантийного срока владельцы смогут воспользоваться расширенной технической поддержкой сроком до 2 лет или 150 000 км пробега.

Старт продаж новых кроссоверов намечен на начало марта 2026 года. Продукция будет представлена в 60 дилерских центрах по всей стране.

Напомним, что ранее в дилерскую сеть начали поступать обновленные «Москвич 3» 2026 модельного года, отличающиеся новым задним бампером и тканевой отделкой сидений.

Автор публикации: Иван Бахарев