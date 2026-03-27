«Москвич» рассказал о своих планах развития до 2026 года

Автозавод «Москвич» объявил о намерении реализовать в 2024 году не менее 10 тысяч автомобилей моделей М70 и М90. Об этом стало известно из сообщения «ТАСС» со ссылкой на генерального директора «МАЗ Москвич» Елену Фролову.

По словам главы предприятия, ежегодные продажи компании составляют в среднем от 15 до 18 тысяч машин. Такой показатель, по её словам, является устоявшимся и стабильным для бренда. Вместе с тем, Фролова подчеркнула, что в планах на 2026 год — реализовать не менее 10 тысяч автомобилей М3, что соответствует результатам предыдущих лет. В целом, компания рассчитывает к этому сроку довести общий объём продаж до 20 тысяч единиц техники.

Елена Фролова также сообщила, что на конец 2026 года намечен запуск мелкоузловой сборки кроссовера M70. Для справки, производство автомобилей новой линейки «М» стартовало на российских мощностях в декабре 2023 года, а продажи были открыты в марте этого года.

Кроссовер М70 доступен покупателям в двух комплектациях: «Драйв» и «Ультра». Вариант «Драйв» оснащён 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., работающим в тандеме с роботизированной коробкой передач. В версии «Ультра» предлагается 2-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., который агрегатируется с 9-ступенчатым автоматом.

Флагманская модель кроссовера М90 предлагается только в комплектации «Ультимейт» и комплектуется 2-литровым двигателем и автоматической коробкой передач.