«Москвич» сообщил о старте продаж автомобилей серии «М»

Российский автопроизводитель «Москвич» сообщил о начале продаж автомобилей новой серии «М», выпуск которых стартовал в декабре прошлого года на территории технологического кластера в Москве. Об этом информирует пресс-служба компании.

Модельный ряд включает кроссовер М70, который представлен в двух комплектациях: Драйв и Ультра. Вариант Драйв оснащён турбированным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 150 л.с., работающим с роботизированной трансмиссией. Для комплектации Ультра предусмотрен 2-литровый турбомотор мощностью 200 л.с., агрегатированный с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Рекомендованные розничные цены на эти версии составляют 3 099 000 и 3 499 000 рублей соответственно.

Флагманская модель линейки — кроссовер М90 — предлагается в единственной комплектации Ультимейт. Автомобиль комплектуется 2-литровым двигателем и автоматической коробкой передач. Стоимость данной версии составляет 4 199 000 рублей.

На первом этапе реализации автомобили серии «М» будут доступны в 60 фирменных дилерских центрах по всей стране. В дальнейшем компания планирует расширить сеть официальных дилеров, где можно будет приобрести новые модели.

Для всех автомобилей новой линейки предусмотрена гарантия сроком 3 года или 100 000 километров пробега — в зависимости от того, какой показатель будет достигнут первым. Кроме того, владельцам предлагается дополнительная постгарантийная поддержка: ремонт или замена определённых узлов и агрегатов, вышедших из строя. Этот сервис действует в течение 2 лет после окончания основной гарантии либо до достижения автомобилем пробега в 150 000 километров.