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«Москвич» объявил распродажу кроссовера «Москвич М70»: модель резко подешевела — сколько она стоит сейчас

Москвич М70 получил прямую скидку 560 тысяч рублей: базовый кроссовер с 150-сильным турбомотором теперь стоит 2,539 млн рублей, а версия Ultra — 3,499 млн.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.09.2026, 12:52·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Московский автозавод «Москвич» объявил о продаже кроссовера «Москвич М70» с прямой скидкой. Как выяснили «Автоновости дня», размер выгоды достигает 560 000 рублей при выборе начальной комплектации Drive («Драйв»).

С учетом скидки 150-сильный «Москвич М70» можно приобрести более чем на 18% дешевле рекомендованной розничной цены. Таким образом, минимальная стоимость модели составляет 2 539 000 рублей. Для флагманской комплектации Ultra («Ультра») скидка пока не предусмотрена: автомобиль по-прежнему стоит 3 499 000 рублей.

Цены на «Москвич М70»

КомплектацияЦена с учетом прямой скидкиПрямая скидка
Drive («Драйв»), 2026 г. в., 1.5T, 150 л. с., 7DCT, FWD2 539 000 руб.560 000 руб.
Ultra («Ультра»), 2026 г. в., 2.0T, 200 л. с., 9AT, FWD3 499 000 руб.

Среднеразмерный кроссовер «Москвич М70» вышел на рынок в марте нынешнего года. Эта модель станет первой из двух автомобилей М-серии, которая перейдет на мелкоузловой (CKD) цикл сборки на заводе «Москвич». В настоящее время предприятие проводит масштабную модернизацию сварочного, окрасочного и сборочного производств.

Двигатель кроссовера «М70» определяется выбранной комплектацией. В исполнении Drive («Драйв») автомобиль оснащается 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, работающим в связке с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Версия Ultra («Ультра») получила 2,0-литровый 200-сильный турбированный двигатель и классический девятиступенчатый «автомат».

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» собирается оснастить кроссовер «Москвич М70» голосовым помощником с технологиями искусственного интеллекта. По словам гендиректора предприятия Елены Фроловой, ИИ должен расширить возможности взаимодействия водителя с автомобилем, включая развитие новых цифровых сервисов.

Кроме того, «Москвич» планирует представить гибридную версию кроссовера М70. Елена Фролова, гендиректор завода, отмечала, что эта модель станет первым «гибридом» бренда.

Источник

Москвич (132)

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