«Москвич» объявил распродажу кроссовера «Москвич М70»: модель резко подешевела — сколько она стоит сейчас

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Московский автозавод «Москвич» объявил о продаже кроссовера «Москвич М70» с прямой скидкой. Как выяснили «Автоновости дня», размер выгоды достигает 560 000 рублей при выборе начальной комплектации Drive («Драйв»).

С учетом скидки 150-сильный «Москвич М70» можно приобрести более чем на 18% дешевле рекомендованной розничной цены. Таким образом, минимальная стоимость модели составляет 2 539 000 рублей. Для флагманской комплектации Ultra («Ультра») скидка пока не предусмотрена: автомобиль по-прежнему стоит 3 499 000 рублей.

Цены на «Москвич М70»

Комплектация Цена с учетом прямой скидки Прямая скидка Drive («Драйв»), 2026 г. в., 1.5T, 150 л. с., 7DCT, FWD 2 539 000 руб. 560 000 руб. Ultra («Ультра»), 2026 г. в., 2.0T, 200 л. с., 9AT, FWD 3 499 000 руб. —

Среднеразмерный кроссовер «Москвич М70» вышел на рынок в марте нынешнего года. Эта модель станет первой из двух автомобилей М-серии, которая перейдет на мелкоузловой (CKD) цикл сборки на заводе «Москвич». В настоящее время предприятие проводит масштабную модернизацию сварочного, окрасочного и сборочного производств.

Двигатель кроссовера «М70» определяется выбранной комплектацией. В исполнении Drive («Драйв») автомобиль оснащается 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, работающим в связке с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Версия Ultra («Ультра») получила 2,0-литровый 200-сильный турбированный двигатель и классический девятиступенчатый «автомат».

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» собирается оснастить кроссовер «Москвич М70» голосовым помощником с технологиями искусственного интеллекта. По словам гендиректора предприятия Елены Фроловой, ИИ должен расширить возможности взаимодействия водителя с автомобилем, включая развитие новых цифровых сервисов.

Кроме того, «Москвич» планирует представить гибридную версию кроссовера М70. Елена Фролова, гендиректор завода, отмечала, что эта модель станет первым «гибридом» бренда.