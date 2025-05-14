Московский этап Classic Touring состоится в День России

Как показывает практика, самыми массовыми являются именно московские этапы Серии CT, куда традиционно заявляется как самое большое количество пилотов боевой классики, так и зрительские трибуны и паддок наполняются множеством ценителей ретро.

У всех гостей и командных болельщиков будет возможность увидеть несколько массовых заездов заряженной советской классики — автомобилей «Москвич», «Жигули», ИЖ и «Волга».

Также пройдут гонки пилотов на зарубежной классике, современных авто и отечественных спортпрототипах.

Серия стремится объединять на одном гоночном полотне эпохи, поэтому здесь вновь выступят самые разные поколения гонщиков — от известных мастеров спорта СССР до начинающих пилотов.

Для зрителей второго этапа Серии готовится большая развлекательная программа, которая позволит провести насыщенный день: рейс-такси, выход на предстартовую процедуру, активности для самых маленьких, вкусная еда и многое другое.

На московском этапе ожидается появление ретро-выставки, участие в которой примут различные автоклубы и сообщества из Москвы и других регионов, влюбленные в классику советского и зарубежного автопрома. В паддоке автодрома они выставят свои авто, на которые смогут полюбоваться все гости этапа.

Билеты можно будет приобрести на сайте Серии и автодрома Moscow Raceway!

Как всегда самые острые моменты заездов в прямом эфире покажет канал PRORACE.TV.

Гонки Classic Touring проходят при поддержке Российской Автомобильной Федерации.

Титульный партнер Серии CT — мировая компания-производитель шин YOKOHAMA. Также партнерскую поддержку в сезоне-2025 оказывают универсальный региональный банк «Земский банк», компания TSS Group и школа спортивного экстремального вождения Kamenskiy Racing School.

Информационные партнеры Classic Touring в сезоне-2025: телеканал АвтоПлюс, портал главных новостей из мира моторов MOTORCITY, интернет-газета «Ридус», авторский телеграм-канал Марии Мельниковой «Первое место — Россия», автомобильное издание Kolesa.ru и автомобильный портал CARS.RU.

Гонки Серии Classic Touring в сезоне-2025 проходят совместно с дружественным Чемпионатом и Кубком Республики Беларусь.