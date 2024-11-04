Угол проворота свечи зажигания и его влияние на мощность двигателя

Эксперты рекомендуют подбирать свечи зажигания таким образом, чтобы при их установке зазор между электродами был направлен в сторону дальней стенки цилиндра двигателя. Это позволит обеспечить воспламенение топливной смеси на всем объеме камеры сгорания, что важно для эффективной работы двигателя.

Правильно подобранные свечи способны увеличить мощность двигателя на примерно 2% по сравнению с установкой свечей произвольным образом. Это может оказать заметное влияние на работу автомобиля и его динамические характеристики.

Кроме того, неправильное расположение зазоров между электродами свечей зажигания может привести к нежелательным последствиям, таким как тряска двигателя на низких оборотах. Поэтому важно следить за правильностью установки свечей для избежания подобных проблем.

Если возникают сложности с подбором свечей, можно воспользоваться вариантом с использованием свечей с несколькими электродами. Для таких свечей не имеет значения направление искры, что облегчает процесс установки и исключает возможность ошибок.