Более 7 500 человек подали заявки на покупку Ford Mustang GTD за $325 000

Стоимость в $325,000 делает Ford Mustang GTD самым дорогим Mustang в его 60-летней истории. Но это не отпугивает заинтересованных лиц от желания приобрести его. Ford объявил, что за 37 дней, когда он был доступен в США и Канаде, поступило более 7,500 заявок. Теперь очередь Европы — в нескольких аспектах.

Заявки открылись через океан в июне, совпадая с европейским дебютом автомобиля на 24-часовой гонке Ле-Ман. Ford также раскрыл, что официальный отсчёт времени круга на Нюрбургринге состоится в четвёртом квартале этого года. Компания стремится к результату менее семи минут. Если это удастся, автомобиль поместит Dodge Viper ACR с места самого быстрого американского серийного автомобиля на печально известном кольце Нордшляйфе. Но до этого момента ещё много тестирования.

"Мы провели обширные испытания Mustang GTD в Северной Америке, включая круги на трассах Сибринг Интернешнл Рейсуэй и Вирджиния Интернешнл Рейсуэй," — сказал Грег Гудалл, главный инженер программы Mustang GTD. "Всё это было сделано для создания автомобиля, который сможет проехать Нюрбургринг менее чем за семь минут. Переход на европейские дороги, а также специальные тестовые сессии на Нюрбургринге — это следующий шаг, перед запланированным отсчётом времени позже в этом году."

Строго стоит отметить, что более 7,500 заявок значительно превышают планы Ford по производству GTD. В заявке компания указывает на производственный диапазон от 300 до 700 единиц ежегодно на GTD, и на данный момент автомобиль будет выпускаться только для 2025 и 2026 годов. Простая математика говорит нам, что это от 600 до 1400 автомобилей для более чем 7,500 покупателей, и процесс подачи заявок ещё не начался в Европе. Также поступят заявки из Мексики и Ближнего Востока.

Кто стоит в очереди за покупкой Mustang за $325,000? По словам Ford, сильные связи с миром автоспорта. Около 20 процентов заявителей имеют какое-либо отношение к гонкам, но любопытно, что лишь каждый четвёртый уже владеет Mustang.

С более чем 800 лошадиных сил, подвеской, вдохновлённой GT3, и заднерасположенной трансмиссией для практически равномерного распределения веса 50/50, никогда не было другого Mustang, подобного GTD. Будет интересно увидеть, сколько заявок в конечном итоге поступит, и изменит ли Ford планы по производству, чтобы удовлетворить высокий спрос.

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