Монтойя рекомендует Расселлу «сломить уверенность» своего напарника

Букмекеры считают Джорджа Расселла фаворитом Формулы 1, но победа Кими Антонелли усилила интригу в борьбе за чемпионский титул сезона.
Иннокентий Петров
25.03.2026, 14:12·2 мин
Эксперты букмекерских контор продолжают считать Джорджа Расселла главным претендентом на чемпионский титул, однако уже на втором этапе нового сезона интрига в борьбе за лидерство усилилась. Победу в гонке одержал молодой Кими Антонелли, и теперь он отстаёт от Расселла всего на четыре очка.

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя поделился своим мнением о ситуации в команде, отметив, что именно Джорджу Расселлу предстоит преодолеть давление после неожиданного успеха напарника. По его словам, если Расселл не сможет прервать победную волну Антонелли, то молодой спортсмен может превратиться в серьёзного конкурента за чемпионский титул.

«Я бы сказал, что Джорджу в большей степени есть, что терять, чем Кими выигрывать. Думаю, в Китае для Кими всё сошлось как нельзя кстати – и выезд автомобиля безопасности, и проблемы Джорджа в квалификации. Он сумел воспользоваться шансом, сделал всё, что от него требовалось, и это придаст ему уверенности», — рассказал Хуан-Пабло Монтойя.

Монтойя также акцентировал внимание на предстоящем этапе, подчеркнув, что для Джорджа крайне важно приехать на следующий этап и одержать убедительную победу над своим напарником. Он отметил, что в Формуле 1 немаловажную роль играет умение строить отношения в команде и воздействовать на психологическое состояние соперников.

«Грамотное управление этим фактором может сыграть решающую роль в борьбе за титул», — резюмировал Монтойя.

Джордж Расселл (227)Mercedes (632)Андреа Кими Антонелли (168)Хуан-Пабло Монтойя (25)

