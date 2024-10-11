Монтойя рекомендует Aston Martin привлечь Ферстаппена

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя высказал своё мнение относительно команды Aston Martin, советуя пригласить Макса Ферстаппена на замену Фернандо Алонсо в будущем.

По мнению Монтойи, действующий чемпион мира является идеальным кандидатом для команды, учитывая возможное завершение карьеры испанского гонщика.

«Aston Martin нуждается в правильном пилоте, который способен довести дело до конца. Фернандо великолепен на трассе, но вопрос на сколько ещё он будет гонять? Я не думаю, что Лэнс Стролл собирается покидать команду», - подчеркнул Монтойя.

Он также отметил, что Алонсо не является долгосрочным вариантом для Aston Martin и рано или поздно им придется принять решение о замене. Согласно его мнению, Максу Ферстаппену стоит быть приглашенным в команду, предложив ему контракт, аналогичный тому, что имеет Адриан Ньюи, но более привлекательный.

«У Aston Martin амбициозные планы на будущее, и им нужен один из лучших пилотов в мире, если не лучший. Чем успешнее выступит Макс, тем больше выиграют как он сам, так и команда», - подытожил Хуан-Пабло Монтойя.