Монтойя: "Red Bull может достичь уровня Williams"

В 2026 году команда Red Bull Racing примет новшество - собственные силовые установки, разработанные совместно с компанией Ford. Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя высказал мнение, что отказ от двигателей Honda может поставить команду из Милтон-Кинса под угрозу вылета из числа лидеров, что, в свою очередь, может побудить Макса Ферстаппена к уходу.

«Никто не знает, что принесет с собой двигатель Red Bull в следующем году, - поделился Монтойя. - Существует вероятность, что они могут скатиться на уровень, который сегодня демонстрирует Williams».

Если Red Bull действительно окажется среди среднестатистических команд, то Макс Ферстаппен, вероятно, начнет задавать вопросы о своем будущем в команде. Этот аспект станет ключевым, учитывая условия контракта, предоставляющие ему возможность досрочного завершения сотрудничества.

Но куда отправится Макс? Переход в McLaren для него может оказаться сложным, ведь там недавно продлили контракт с Оскаром Пиастри. Будет ли Тото Вольфф увольнять Кими Антонелли, чтобы освободить место для Ферстаппена? Или он отправит в отставку Джорджа Расселла? Как быстро примут такие решения - вопрос открытый».