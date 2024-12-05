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Перес получил одобрение от Монтойи для Red Bull

Бывший пилот Формулы 1, опытный участник автоспорта Хуан-Пабло Монтойя выразил положительное мнение о выступлениях Серхио Переса в команде Red Bull Racing.По мнению Хуан-Пабло Монтойи, выступления Переса за Red Bull не вызывают нареканий.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.12.2024, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1, опытный участник автоспорта Хуан-Пабло Монтойя выразил положительное мнение о выступлениях Серхио Переса в команде Red Bull Racing.

По мнению Хуан-Пабло Монтойи, выступления Переса за Red Bull не вызывают нареканий. В текущем сезоне команда добилась успеха во всем – как в обретении чемпионского титула, так и в получении дополнительного времени для работы в воздушной трубе благодаря системе гандикапов.

Потери, связанные с проигрышем в Кубке конструкторов, по мнению Монтойи, вероятно, будут компенсированы за счет популярности Переса и продаж банок Red Bull в Мексике, а также благодаря дополнительным финансовым поступлениям, которые он обеспечивает.

Итак, в чем же заключается недостаток? По мнению Хуан-Пабло Монтойи, в команде Red Bull Racing в любом случае делают упор на одного гонщика.

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