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Перспективы Монтойи: "Не сразу, но Хэмилтон доминирует в Ferrari"

Бывший пилот Формулы 1 и звезда Indycar Хуан-Пабло Монтойя высказал мнение о предстоящей борьбе между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером в команде Ferrari.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.12.2024, 10:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 и звезда Indycar Хуан-Пабло Монтойя высказал мнение о предстоящей борьбе между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером в команде Ferrari.

По мнению Монтойи, Хэмилтон будет господствовать в схватке с Леклером, когда они станут партнёрами в итальянской команде.

«Льюис достаточно опытен, он понимает, что в краткосрочной перспективе ему придется немного поработать, изучая особенности Ferrari», - поделился своим мнением Монтойя.

По его словам, в начале сезона казалось, что Леклер имеет преимущество, однако через шесть или семь гонок, если машина Ferrari будет конкурентоспособной, Льюис Хэмилтон одержит верх.

Источник

Хуан-Пабло Монтойя (7)Ferrari (306)

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