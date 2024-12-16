Перспективы Монтойи: "Не сразу, но Хэмилтон доминирует в Ferrari"

Бывший пилот Формулы 1 и звезда Indycar Хуан-Пабло Монтойя высказал мнение о предстоящей борьбе между Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером в команде Ferrari.

По мнению Монтойи, Хэмилтон будет господствовать в схватке с Леклером, когда они станут партнёрами в итальянской команде.

«Льюис достаточно опытен, он понимает, что в краткосрочной перспективе ему придется немного поработать, изучая особенности Ferrari», - поделился своим мнением Монтойя.

По его словам, в начале сезона казалось, что Леклер имеет преимущество, однако через шесть или семь гонок, если машина Ferrari будет конкурентоспособной, Льюис Хэмилтон одержит верх.