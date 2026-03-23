Монтойя: «Люди чересчур прислушиваются к мнению гонщиков»

Хуан-Пабло Монтойя выразил мнение, что жалобы Макса Ферстаппена на регламент Формулы 1 2026 года и новую техническую концепцию напрямую связаны с неудачным началом сезона для четырёхкратного чемпиона мира. По словам бывшего пилота Формулы 1, если бы Ферстаппен продолжал одерживать победы, подобных заявлений не последовало бы.

В интервью изданию RacingNews365 Монтойя отметил: «Думаю, если бы Макс выигрывал все гонки подряд, он бы не жаловался. Полагаю, он просто выпускает пар, а это другая история». Он подчеркнул, что переход к ускорению за счёт батареи вместо привычного открытого крыла системы DRS, по сути, не меняет сути борьбы на трассе. «Когда я выступал в Формуле 1, у нас ничего такого не было», — добавил Монтойя.

Экспилот также напомнил об опыте выступлений в IndyCar, где используется система push-to-pass, предоставляющая гонщикам дополнительное ускорение. По мнению Монтойи, подобные решения внедряются исключительно для того, чтобы повысить зрелищность гонок. Он считает, что многие не понимают основной замысел подобных изменений, а высказывания пилотов зачастую носят политический характер.

«Когда вам что-то не нравится, и вы оказываетесь в неблагоприятном положении, тогда вы стараетесь найти способ навредить всем остальным – причём это делается совершенно откровенно», — заявил Монтойя.

Он также привёл примеры внутренней борьбы команд, отметив, что в Mercedes говорят о небезопасности стартов, а Карлос Сайнс выражает аналогичную позицию, тогда как представители Ferrari утверждают, что старты проходят идеально. По словам Монтойи, подобная полемика — часть игры в Формуле 1.

Монтойя заключил, что подобные заявления со стороны пилотов — не более чем выпускание пара. Он подчеркнул, что обсуждение и выражение мнения — это нормально, однако подобные высказывания не должны наносить вред спорту.