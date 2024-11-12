Монтойя: Готов ли Антонелли к выступлениям в Формуле 1?

В следующем году молодой Андреа Кими Антонелли заменит Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes, однако не все эксперты уверены в его готовности к выступлениям за топ-команду.

Экс-руководитель команды Jordan Эдди Джордан высказал свои сомнения относительно данного шага, посчитав, что на Антонелли окажется огромное давление. По словам Джордана, молодой гонщик пока не продемонстрировал блестящие результаты в Формуле 2, которые могли бы гарантировать ему место в Формуле 1.

Двукратный чемпион соревнований Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя отметил, что у Антонелли есть необходимый потенциал и скорость, но остаются вопросы о его готовности к выступлениям в королевском гоночном классе.

По мнению Монтойи, несмотря на то, что Антонелли провел на тестах Mercedes на различных трассах больше кругов, чем другие новички, его выступление на трассе в Монце вызвало определенные сомнения. Молодой пилот явно стремился показать максимальное время и, к сожалению, завершил тренировку аварией.

На Гран При Мексики, по мнению Монтойи, Антонелли выглядел чрезмерно осторожным, стремясь избежать ошибок, что, однако, в его понимании, также может свидетельствовать о неопытности. По словам Монтойи, молодому гонщику необходимо найти баланс между агрессивностью и осторожностью, и до тех пор, пока это не произойдет, ситуация может оставаться проблематичной.